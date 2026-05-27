نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. مباريات اليوم الأربعاء 27 - 5 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 27 - 5 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة كريستال بالاس الإنجليزي ضد رايو فاليكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

لانوس X ميراسول – الساعة 1 (صباح الخميس) على قناة beIN Sports HD 4

إل دي كويتو X أولويس ريدي – الساعة 1 (فجر الخميس) على قناة beIN Sports XTRA 1

فلامنجو X ريال جار سيلاسو – الساعة 3.30 (فجر الخميس) على قناة beIN Sports HD 4