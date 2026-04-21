خبير لوائح: قرارات المسابقات نافذة فور صدورها ومنح لجنة الاستئناف سلطة نظر الشكاوى

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح، أن تعديلًا جديدًا صدر في فبراير 2026 بشأن الطعون على القرارات، حيث أصبح من حق الأندية الطعن على العقوبات التي تتجاوز 3 مباريات.

وأوضح العمايرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي يحق له الطعن على عقوبة إيقاف محمد الشناوي، خاصة أن العقوبة الأصلية كانت أكثر من 3 مباريات، مشيرًا إلى أن قرارات إدارة المسابقات تكون نافذة فور صدورها، مع منح لجنة الاستئناف صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية.

وأضاف أن حيثيات قرار تخفيض عقوبة الشناوي من 4 مباريات إلى مباراتين لم تصدر حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل القانوني حول القرار.