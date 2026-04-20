انطلاق أول ورشة لتحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي باتحاد الكرة

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات أول ورشة عمل متخصصة في مجال تحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي، تحت إشراف إدارة تحليل الأداء بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمنظومة العمل الفني في كرة القدم المصرية.

وشهدت الورشة، إقبالًا كبيرًا من المهتمين بهذا المجال، حيث تقدم للمشاركة 325 متقدمًا، تم اختيار 60 مشاركًا منهم، وفقًا للمعايير المحددة.

وتُقام فعاليات الورشة، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي، بمقر مركز المنتخبات الوطنية، ضمن خطة الاتحاد لتأهيل وتطوير العناصر العاملة في مجال تحليل الأداء، وفق أحدث الأساليب العلمية.