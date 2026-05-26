أحمد السيد: طريقة لعب حسام حسن وراء استبعاد مصطفى محمد

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن التعاقدات في الكرة المصرية أصبحت تعتمد بشكل كبير على التسويق ووكلاء اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأرقام المالية التي تُدفع حاليًا في اللاعبين أصبحت مبالغًا فيها.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "حاليًا الانضمام للقطبين بيكون عن طريق التسويق من وكلاء اللاعبين، والأرقام المالية التي تُدفع في اللاعبين بقت مرعبة".

وأضاف:"فكرة ربط مستحقات اللاعبين بتحقيق البطولات جيدة جدًا، وأتمنى تطبيقها داخل الأهلي".

وتحدث عن اختيارات حسام حسن الفنية، قائلًا:"حسام حسن في طريقة لعبه لا يحتاج إلى مهاجم محطة، وده سبب استبعاد مصطفى محمد، لأنه يريد لاعبين سريعين لتنفيذ التحولات الهجومية مثل عمر مرموش".

وتابع:"مينفعش ننتقد قرارات المدرب قبل ما ينجح أو يفشل، والكلام عن الاختيارات لازم يكون بعد البطولة، ولو شعرنا بتأثير غياب مصطفى محمد وقتها نتحدث، لكنه في النهاية كان لاعبًا بديلًا".

واختتم تصريحاته قائلًا:"حسام حسن لو شايف إن في لاعب معين هيكسبه أكيد هيضمه، وهو معروف دائمًا باعتماده على اللاعبين الشباب".