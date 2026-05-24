قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في الأسواق في 2026

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي
ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي
لمياء الياسين

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة  ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . وقد طرحت الشركة مؤخرًا شاحنًا محمولًا جديدًا في الصين يُدعى بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة شاومي جينشاجيانج بسعة 10000 مللي أمبير وقوة 45 واط. يتوفر الجهاز حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر 369 يوانًا (حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

مواصفات بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة من شاومي بسعة 10000 مللي أمبير 
كما يوحي الاسم، يركز بنك الطاقة الجديد بشكل كبير على سهولة الحمل. تقول شركة شاومي إن سمك الجهاز يبلغ 13.2 ملم فقط، ووزنه 195 غرامًا. يتميز بتصميم صغير الحجم بأبعاد 102 × 70.5 × 13.2 ملم، ويستخدم بطاريتين بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
تستخدم شاومي تقنية بطاريات جديدة من نوع GSR ذات قطب أنودي من السيليكون والكربون. ووفقًا للشركة، توفر هذه البطارية كثافة طاقة تصل إلى 840 واط/لتر، وتحتوي على نسبة 16% من السيليكون، وهي نسبة شائعة في بطاريات الهواتف الرائدة. وتؤكد شاومي أن هذا يسمح لشاحن الطاقة بالحفاظ على سعة كبيرة دون أن يصبح ضخمًا.

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي


يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 20 واط، وهو متوافق مع هواتف شاومي الذكية وهواتف آيفون من آبل. تصل سرعة الشحن السلكي إلى 45 واط، كما يدعم الجهاز الشحن بقدرات 40 واط و30 واط و27 واط. ويمكن للمستخدمين شحن جهازين في الوقت نفسه باستخدام الشحن السلكي واللاسلكي معًا.
يمكن إعادة شحن بنك الطاقة نفسه بقدرة تصل إلى 30 وات ويدعم بروتوكولات الشحن الشائعة، بما في ذلك الشحن السريع 

تتضمن ميزات الأمان فيه الحماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والدوائر القصيرة، وارتفاع درجة الحرارة، وظروف التشغيل غير الطبيعية. كما أنه يستخدم شريحة تحكم ذكية في درجة الحرارة من نوع NTC إلى جانب مادة الجرافين لتبديد الحرارة والسيليكون الموصل للحرارة لتحسين إدارة الحرارة.

ميزات بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة من شاومي 

أعلنت الشركة عن عدة مزايا تتعلق بمتانة خلايا البطارية، بما في ذلك مقاومتها لاختراق الإبر، وقدرتها على التخزين في درجات حرارة عالية، وتحملها لاختبارات الضغط العالي. وأكدت شاومي أن الخلايا لم تشتعل أو تنفجر خلال هذه الاختبارات.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن للمستخدمين توصيل بنك الطاقة بجهاز كمبيوتر للتحقق من حالة البطارية وحالة الجهاز ومعلومات التتبع وسجلات الحالات الشاذة.

الشحن اللاسلكي سرعة الشحن الهواتف الرائدة سهولة الحمل الشحن الزائد الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

أجهزة ThinkPad E-series

بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

فيات جريزلي موديل 2027

فيات جريزلي العائلية 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الكروس أوفر

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد