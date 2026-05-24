بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في الأسواق في 2026

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . وقد طرحت الشركة مؤخرًا شاحنًا محمولًا جديدًا في الصين يُدعى بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة شاومي جينشاجيانج بسعة 10000 مللي أمبير وقوة 45 واط. يتوفر الجهاز حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر 369 يوانًا (حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

مواصفات بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة من شاومي بسعة 10000 مللي أمبير

كما يوحي الاسم، يركز بنك الطاقة الجديد بشكل كبير على سهولة الحمل. تقول شركة شاومي إن سمك الجهاز يبلغ 13.2 ملم فقط، ووزنه 195 غرامًا. يتميز بتصميم صغير الحجم بأبعاد 102 × 70.5 × 13.2 ملم، ويستخدم بطاريتين بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

تستخدم شاومي تقنية بطاريات جديدة من نوع GSR ذات قطب أنودي من السيليكون والكربون. ووفقًا للشركة، توفر هذه البطارية كثافة طاقة تصل إلى 840 واط/لتر، وتحتوي على نسبة 16% من السيليكون، وهي نسبة شائعة في بطاريات الهواتف الرائدة. وتؤكد شاومي أن هذا يسمح لشاحن الطاقة بالحفاظ على سعة كبيرة دون أن يصبح ضخمًا.

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي



يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 20 واط، وهو متوافق مع هواتف شاومي الذكية وهواتف آيفون من آبل. تصل سرعة الشحن السلكي إلى 45 واط، كما يدعم الجهاز الشحن بقدرات 40 واط و30 واط و27 واط. ويمكن للمستخدمين شحن جهازين في الوقت نفسه باستخدام الشحن السلكي واللاسلكي معًا.

يمكن إعادة شحن بنك الطاقة نفسه بقدرة تصل إلى 30 وات ويدعم بروتوكولات الشحن الشائعة، بما في ذلك الشحن السريع

تتضمن ميزات الأمان فيه الحماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والدوائر القصيرة، وارتفاع درجة الحرارة، وظروف التشغيل غير الطبيعية. كما أنه يستخدم شريحة تحكم ذكية في درجة الحرارة من نوع NTC إلى جانب مادة الجرافين لتبديد الحرارة والسيليكون الموصل للحرارة لتحسين إدارة الحرارة.

ميزات بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة من شاومي

أعلنت الشركة عن عدة مزايا تتعلق بمتانة خلايا البطارية، بما في ذلك مقاومتها لاختراق الإبر، وقدرتها على التخزين في درجات حرارة عالية، وتحملها لاختبارات الضغط العالي. وأكدت شاومي أن الخلايا لم تشتعل أو تنفجر خلال هذه الاختبارات.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن للمستخدمين توصيل بنك الطاقة بجهاز كمبيوتر للتحقق من حالة البطارية وحالة الجهاز ومعلومات التتبع وسجلات الحالات الشاذة.