أسد يستعد لرحلة جديدة بين أمريكا وكندا وأستراليا والصين

يبدأ فيلم أسد للمخرج محمد دياب بداية من يونيو القادم برحلة حول العالم، حيث سيتم طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا بداية من 11 يونيو القادم، بينما سيتم طرحه في الصين خلال نفس الشهر، ويتم التفاوض حاليا لعرضه في دور العرض الهندية.



وعلى الجانب الآخر يقام يوم الأحد 31 مايو عرضا خاصا للفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور بطلة الفيلم رزان جمال في إطار الحملة الترويجية التي بدأت من القاهرة مرورا بالرياض وبغداد ودبي.



الفيلم يعرض حاليا بأكثر من 80 دار عرض سينمائي في مصر، بالإضافة إلي أكثر من 200 دار عرض سينمائي في 12 دولة عربية بالسعودية والعراق والكويت والإمارات والأردن وفلسطين وسوريا والبحرين ولبنان وقطر وعمان وتونس، وتمكن الفيلم من أن يبيع خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من نصف مليون تذكرة لجمهوره داخل وخارج مصر، وحصل على اهتمام كبير من الصحف والميديا العالمية التي أفردت له عددا من التقارير المتنوعة وحصل علي تقييم7.7 من 10 علي موقع imdb العالمي.



يذكر أن أحداث الفيلم تدوى في مصر خلال القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

