تراجع مستمر.. الذهب يفقد 15 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

استمر تراجع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 4-5 -2026 علي مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

هوي سعر الذهب مساء اليوم مقدار 15 جنيها جديدة، ليصل مجمل ما فقده منذ مطلع الأسبوع الجاري لنحو 125 جنيها.

متوسط سعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في معظم محلات الصاغة نحو 6645 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7594 جنيها للشراء و 7508 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6961 جنيها للشراء و 6882 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6645 جنيها للشراء و 6570 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5695 جنيها للشراء و 5631 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 53.16 ألف جنيه للشراء و 52.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4470 دولار للشراء و 4469 دولار للبيع.