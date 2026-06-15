طريقة عمل دجاج محشي بالمشمش.. جديد وغير تقليدي

قدم الشيف عماد الخشت على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج محشي بالمشمش، فهي من الأطباق الغريبة والجديدة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقاديردجاج محشي بالمشمش



● 2 صدور دجاج مخلية

● 8 حبات مشمش مجفف

● رشة ملح

● ملعقة صغيرة جوزة الطيب

الصوص:

● 2 ملعقة كبيرة مربى مشمش

● كوب ونصف ماء

● ملعقة صغيرة نشا

● ملعقة كبيرة زبدة

● 3 حبات مشمش مجفف

● ملعقة صغيرة عيدان قرنفل

● نعناع أخضر



طريقة تحضير دجاج محشي بالمشمش



بواسطة سكين رفيع، نشق داخل صدر الدجاج بالطول دون الاختراق

تقطع حبات المشمش قطعاً صغيرة وتخلط مع جوزة الطيب وتملح وتحشى بها صدور الدجاج وتحكم بالخلة

ترص في صينية فرن مع ربع كوب ماء مغلي وملعقة صغيرة زبدة

تسوى مغطاة في فرن حرارته 180 مْ لمدة 25 دقيقة، ثم يترك في مكان دافئ

الصوص:

يمزج الماء مع مربى المشمش والنشا ويضرب في الخلاط

يرفع على النار المتوسطة حتى يغلي ويغلظ

تقطع حبات المشمش قطعاً صغيرة وتضاف للصوص مع الزبد والقرنفل ويغلي

التقديم:

تشق الصدور نصفين من الثلث مخترقاً الحشوة

تغرف ويصب جانبها الصوص وتجمل بورق النعناع وتقدم