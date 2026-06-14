طريقة عمل كيكة التفاح مع الكرامبل.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيكة التفاح مع الكرامبل فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.



مقادير كيكة التفاح مع الكرامبل



● 50 جرام شوفان

● 45 جرام جوز الهند

● 60 جرام سكر بني فاتح

● 50 جرام زبدة، مذابة

الكيكة :

● 180 جرام زبدة، طرية

● 220 جرام سكر

● 4 بياض بيض

● 4 صفار بيض

● 150 جرام دقيق

● ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● رشة حبهان مطحون

● 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر

● 100 جرام فول سوداني مطحون

● 1 كجم تفاح أخضر، مقشّر ومقطع خشن

● سكر بودرة، للرش



طريقة تحضير كيكة التفاح مع الكرامبل



سخن الفرن على 170°م (325°ف).

ادهن قالب كيك بحجم 24 سم (9½ بوصة) بالقليل من الزبدة وضع ورق الزبدة في القاعدة والجوانب.

لتحضير طبقة الكرامبل، اخلط جميع المكونات في وعاء وضعها جانبًا.

باستخدام العجان، اخفق الزبدة والسكر معًا حتى يصبح الخليط فاتحًا وكريميًا

ثم أضف صفار البيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق الجيد بعد كل إضافة.

استمر في الخفق لمدة 3 دقائق إضافية، حتى يصبح الخليط كريميًا.

قم بطي الدقيق المنخول مع القرفة والحبهان والبيكنج باودر، ثم أضف فول السوداني المطحون.

باستخدام العجان، اخفق بياض البيض في وعاء صغير نظيف حتى تتكون قمم ثابتة.

قم بطي بياض البيض برفق في خليط الكيك على دفعتين.

أضف التفاح المقطع إلى الخليط وقلّب. صب الخليط في القالب المعدّ وسوّي السطح.

رش خليط الكرامبل فوق الكيك.

غطِّ سطح الكيك بورق ألمنيوم واخبزه لمدة 40 دقيقة

ثم أزل الورق واخبزه لمدة 30 دقيقة إضافية، أو حتى يخرج عود اختبار من وسط الكيك نظيفًا.

اترك الكيك في القالب لمدة 15 دقيقة، ثم انقله إلى طبق التقديم ليبرد.

رش السكر البودرة وقدمه مع الكريمة المخفوقة أو الآيس كريم إذا رغبت.