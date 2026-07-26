مدرب أحمال منتخب مصر يكشف موقف عمر كمال مع الأهلي

كشف كمال عبد الواحد، مخطط الأحمال البدنية السابق لـ منتخب مصر، آخر تطورات موقف نجله عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال كمال عبد الواحد، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "عمر أبلغني أن وائل جمعة قام بإعادته إلى جروب الفريق من أجل بدء فترة الإعداد مع الأهلي، وهو ما يؤكد دخوله ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية".

وأضاف: "نحن تحت أمر النادي الأهلي، ولم نعترض على أي قرار سواء باستمرار عمر مع الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة، فالأهم بالنسبة لنا هو مصلحة اللاعب والنادي".

وأوضح مخطط أحمال منتخب مصر السابق أن عمر كمال عبد الواحد يواصل تدريباته في الوقت الحالي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه انطباعات إيجابية عن طريقة عمل المدرب الجديد.

وتابع: "عمر كمال تحدث عن عموتة، وقال إنه مدرب صاحب شخصية قوية، وهو أمر يساعد اللاعبين على الالتزام والتركيز خلال فترة الإعداد".

ويترقب عمر كمال عبد الواحد موقفه النهائي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تقييم جميع اللاعبين قبل تحديد القائمة النهائية للموسم الجديد، سواء بالاعتماد عليه ضمن صفوف الفريق أو الموافقة على خروجه للإعارة من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر.