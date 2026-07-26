تعدوا على موكب زفاف.. القبض على طرفى مشاجرة الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص وأسرته لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على موكب زفاف كريمته وإحداث تلفيات بعدد من السيارات بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (صاحب الحساب ، وشقيقه ، ونجل شقيقهما وآخر" لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وطرف ثان: (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وإلقاء الحجارة وذلك حال سيرهم بحفل زفاف كريمة صاحب الحساب مما أسفر عن تلفيات بإحدى السيارات المشاركة بحفل الزفاف.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (العصا خشبية "المستخدمة فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





