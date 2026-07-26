موعد مباراة الأهلي ولافينيا الودية

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق لافينيا وديا ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة.

كما يواجه برشلونة الإسباني وديا، يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسين عموته إلى الاستفادة من اللقاء، من خلال تجربة أكبر عدد من اللاعبين ودراسة مستواهم.

وبدأ الأهلي معسكره بإسبانيا ، بمواجهة النصر القاهري مساء الخميس الماضي على ملعب فرع النادي بمدينة نصر.

وحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 5-1، في أول ظهور تحت قيادة عموتة.