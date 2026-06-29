لذيذ جدا.. طريقة عمل برجر الدجاج

يعد برجر الدجاج من أكثر الوجبات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار، لكنه يصبح أكثر صحة ولذة عند تحضيره في المنزل بمكونات طازجة وخالية من المواد الحافظة. ويمكن إعداد برجر الدجاج بسهولة بخطوات بسيطة، مع التحكم في نوعية المكونات والتوابل، للحصول على وجبة شهية تناسب الغداء أو العشاء، وتقدم بجانب البطاطس المقرمشة والسلطات المختلفة. وفيما يلي نستعرض طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل بمذاق ينافس أشهر المطاعم.

طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل

المكونات

500 جرام صدور دجاج مفرومة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

نصف كوب بقسماط ناعم

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت



طريقة التحضير

1. ضعي الدجاج المفروم في وعاء كبير، ثم أضيفي البصل والثوم والبقدونس.



2. أضيفي البقسماط والبيضة وجميع التوابل، ثم اعجني الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.



3. غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك.



4. قسمي الخليط إلى كرات متساوية، ثم شكليها على هيئة أقراص برجر.



5. سخني مقلاة غير لاصقة مع القليل من الزيت، ثم اطهي البرجر لمدة 5 إلى 6 دقائق على كل جانب حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا.



6. يمكن أيضًا شويه في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبه في منتصف الوقت.

طريقة التقديم

قدمي برجر الدجاج داخل خبز البرجر مع الخس والطماطم وشرائح الخيار المخلل والبصل.

أضيفي شريحة جبنة شيدر إذا رغبتِ.

قدميه مع البطاطس المقلية أو الودجز، وصوص المايونيز أو صوص الرانش أو الباربكيو.



نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي صدور الدجاج الطازجة للحصول على قوام متماسك.

لا تكثري من البقسماط حتى لا يصبح البرجر جافًا.

اتركي الخليط في الثلاجة قبل التشكيل ليسهل التعامل معه.

يمكن تجهيز الأقراص وحفظها في الفريزر لمدة تصل إلى شهر، ثم طهيها مباشرة عند الحاجة.