أسباب ارتفاع الإصابة بالتهابات المسالك البولية في الصيف

التهابات المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا، وتصيب النساء بشكل خاص. ورغم إمكانية حدوثها على مدار العام، إلا أن الأطباء يؤكدون وجود ارتفاع ملحوظ في حالات التهابات المسالك البولية خلال فصل الصيف. إن فهم أسباب ازدياد هذه الالتهابات في الطقس الحار وكيفية الوقاية منها يُساعد على تخفيف الانزعاج وتجنب المضاعفات.

ما هو التهاب المسالك البولية؟



يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا - عادةً الإشريكية القولونية - وتتكاثر في الجهاز البولي، بما في ذلك المثانة والإحليل، وأحيانًا حتى الكليتين. وتُعدّ التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال نظرًا لقصر طول الإحليل لدى النساء.

تسبب العدوى ألماً شديداً وعدم راحة، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل:

حرقة أو ألم عند التبول

رغبة ملحة ومستمرة في التبول، حتى مع قلة الإخراج

بول عكر، أو داكن، أو دموي، أو ذو رائحة نفاذة

ألم الحوض أو ضغط في أسفل البطن

الحمى، والقشعريرة، والغثيان، بالإضافة إلى ألم في الظهر أو الجانب

تشوش ذهني

"قد يلاحظ بعض الأفراد أيضًا شعورًا بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل. وفي بعض الحالات، قد يكون هناك ألم خفيف في الحوض أو إرهاق طفيف قبل ظهور أعراض أكثر حدة. وإذا تفاقمت العدوى، فقد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، أو ألم في الخاصرة، أو وجود دم في البول، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية"، هذا ما صرحت به الدكتورة عائشة دلال، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن، لقناة تايمز ناو هيلث.

لماذا تزداد حالات التهاب المسالك البولية في أشهر الصيف؟



يُعدّ الجفاف أحد أهم أسباب ارتفاع حالات التهابات المسالك البولية خلال فصل الصيف. فمع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم المزيد من السوائل عن طريق التعرّق. وعندما يكون تناول السوائل غير كافٍ، يصبح البول أكثر تركيزًا وأقل تكرارًا، مما يُهيّئ بيئة مثالية لنمو البكتيريا في المسالك البولية.

ومن العوامل الأخرى المساهمة في ذلك الرطوبة الزائدة. فارتداء الملابس الضيقة، أو الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الصناعية، أو البقاء في ملابس السباحة المبللة لفترات طويلة، يخلق بيئة دافئة ورطبة تشجع نمو البكتيريا. وهذا الأمر بالغ الأهمية للنساء، إذ تجعلهن طبيعة أجسامهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية.

يؤدي السفر والأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف إلى اضطراب عادات التبول الطبيعية. وقالت الدكتورة دلال: "قد تدفع الأنشطة الخارجية وعدم انتظام التبول خلال الإجازات الأشخاص إلى تأخير التبول، مما يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا في المثانة". يميل الكثيرون إلى تأخير التبول، سواءً بسبب طول الرحلات أو عدم توفر مرافق صحية نظيفة. يُتيح حبس البول للبكتيريا وقتًا أطول للتكاثر في المثانة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وبحسب الدكتور دلال، إذا تُركت دون علاج، فإن الأعراض تتفاقم وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، مما يشير إلى أن العدوى قد تكون انتشرت إلى الكلى.

كيفية الوقاية من التهاب المسالك البولية في فصل الصيف؟



الوقاية من التهابات المسالك البولية خلال الطقس الحار أمر بسيط، وكل ما تحتاجه هو بعض التعديلات في نمط حياتك، والتي تشمل ما يلي:

-حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء، فهو يساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية قبل أن تتكاثر. احرص على شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يومياً، وخاصة في الطقس الحار.

-التبول

يساعد التبول المتكرر على تنظيف المثانة من البكتيريا. وقالت الدكتورة دلال: "تبول بانتظام دون حبس البول لفترات طويلة".

-ارتدِ ملابس تسمح بمرور الهواء

ارتدي دائماً ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية لتقليل تراكم الرطوبة.

-قم بتغيير الملابس المبللة بسرعة

بعد السباحة أو التعرق، قم بتغيير ملابسك إلى ملابس جافة في أسرع وقت ممكن لمنع نمو البكتيريا.

-الحفاظ على النظافة الشخصية السليمة

تلعب النظافة الشخصية الجيدة دورًا رئيسيًا في الوقاية من العدوى، لذا احرص دائمًا على المسح من الأمام إلى الخلف والحفاظ على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة وجافة.