قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران
تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم
تدريب على الحرب.. كوريا الشمالية تهاجم المناورات الأمريكية اليابانية
أدعية تيسير الصعب في الامتحانات.. كلمات مستجابة ومجربة للنجاح والتركيز
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب ارتفاع الإصابة بالتهابات المسالك البولية في الصيف

المسالك البولية
المسالك البولية
هاجر هانئ

التهابات المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا، وتصيب النساء بشكل خاص. ورغم إمكانية حدوثها على مدار العام، إلا أن الأطباء يؤكدون وجود ارتفاع ملحوظ في حالات التهابات المسالك البولية خلال فصل الصيف. إن فهم أسباب ازدياد هذه الالتهابات في الطقس الحار وكيفية الوقاية منها يُساعد على تخفيف الانزعاج وتجنب المضاعفات.

ما هو التهاب المسالك البولية؟


يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا - عادةً الإشريكية القولونية - وتتكاثر في الجهاز البولي، بما في ذلك المثانة والإحليل، وأحيانًا حتى الكليتين. وتُعدّ التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال نظرًا لقصر طول الإحليل لدى النساء.

تسبب العدوى ألماً شديداً وعدم راحة، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل:

حرقة أو ألم عند التبول
رغبة ملحة ومستمرة في التبول، حتى مع قلة الإخراج
بول عكر، أو داكن، أو دموي، أو ذو رائحة نفاذة
ألم الحوض أو ضغط في أسفل البطن
الحمى، والقشعريرة، والغثيان، بالإضافة إلى ألم في الظهر أو الجانب
تشوش ذهني
"قد يلاحظ بعض الأفراد أيضًا شعورًا بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل. وفي بعض الحالات، قد يكون هناك ألم خفيف في الحوض أو إرهاق طفيف قبل ظهور أعراض أكثر حدة. وإذا تفاقمت العدوى، فقد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، أو ألم في الخاصرة، أو وجود دم في البول، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية"، هذا ما صرحت به الدكتورة عائشة دلال، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن، لقناة تايمز ناو هيلث.

لماذا تزداد حالات التهاب المسالك البولية في أشهر الصيف؟


يُعدّ الجفاف أحد أهم أسباب ارتفاع حالات التهابات المسالك البولية خلال فصل الصيف. فمع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم المزيد من السوائل عن طريق التعرّق. وعندما يكون تناول السوائل غير كافٍ، يصبح البول أكثر تركيزًا وأقل تكرارًا، مما يُهيّئ بيئة مثالية لنمو البكتيريا في المسالك البولية.

ومن العوامل الأخرى المساهمة في ذلك الرطوبة الزائدة. فارتداء الملابس الضيقة، أو الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الصناعية، أو البقاء في ملابس السباحة المبللة لفترات طويلة، يخلق بيئة دافئة ورطبة تشجع نمو البكتيريا. وهذا الأمر بالغ الأهمية للنساء، إذ تجعلهن طبيعة أجسامهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية.

يؤدي السفر والأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف إلى اضطراب عادات التبول الطبيعية. وقالت الدكتورة دلال: "قد تدفع الأنشطة الخارجية وعدم انتظام التبول خلال الإجازات الأشخاص إلى تأخير التبول، مما يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا في المثانة". يميل الكثيرون إلى تأخير التبول، سواءً بسبب طول الرحلات أو عدم توفر مرافق صحية نظيفة. يُتيح حبس البول للبكتيريا وقتًا أطول للتكاثر في المثانة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وبحسب الدكتور دلال، إذا تُركت دون علاج، فإن الأعراض تتفاقم وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، مما يشير إلى أن العدوى قد تكون انتشرت إلى الكلى.

كيفية الوقاية من التهاب المسالك البولية في فصل الصيف؟


الوقاية من التهابات المسالك البولية خلال الطقس الحار أمر بسيط، وكل ما تحتاجه هو بعض التعديلات في نمط حياتك، والتي تشمل ما يلي:

-حافظ على رطوبة جسمك
اشرب الكثير من الماء، فهو يساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية قبل أن تتكاثر. احرص على شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يومياً، وخاصة في الطقس الحار.

-التبول
يساعد التبول المتكرر على تنظيف المثانة من البكتيريا. وقالت الدكتورة دلال: "تبول بانتظام دون حبس البول لفترات طويلة".

-ارتدِ ملابس تسمح بمرور الهواء
ارتدي دائماً ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية لتقليل تراكم الرطوبة.

-قم بتغيير الملابس المبللة بسرعة
بعد السباحة أو التعرق، قم بتغيير ملابسك إلى ملابس جافة في أسرع وقت ممكن لمنع نمو البكتيريا.

-الحفاظ على النظافة الشخصية السليمة
تلعب النظافة الشخصية الجيدة دورًا رئيسيًا في الوقاية من العدوى، لذا احرص دائمًا على المسح من الأمام إلى الخلف والحفاظ على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة وجافة.

المسالك البولية التهاب المسالك البولية الجفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

ترشيحاتنا

المسلمون في المسجد

أستاذ بالأزهر يكشف عن أعلى درجات الصالحين

صديق السوء

هل نقاطع صديق السوء أم نساعده بالنصيحة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

الصحبة الصالحة

هل خطر أصدقاء السوء في المعصية فقط؟.. عالم بالأوقاف يوضح

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد