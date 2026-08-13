الأهلي يفاضل بين ثنائي جديد لخلافة بلعمري بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الثنائي محمد حمدي، لاعب فريق إنبي، وتوفيق محمد، لاعب بتروجت، دخلا دائرة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في تدعيم هذا المركز بعد إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي .

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الجهاز الفني للأهلي يتابع الثنائي خلال الفترة الحالية، خاصة مع امتلاكهما إمكانيات فنية وبدنية تتناسب مع احتياجات الفريق، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

الأهلي يفاضيل بين ثنائي جديد

وأضاف المصدر أن ملف الصفقات الجديدة يرتبط بشكل كبير بقرار المدير الفني المنتظر، خاصة أن الحسين عموتة بات قريبًا من حسم موقفه النهائي بشأن تولي القيادة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قراره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن إدارة الأهلي تضع أكثر من اسم ضمن حساباتها لتدعيم الفريق، ولن يتم اتخاذ أي خطوات نهائية بشأن الصفقات إلا بعد الاستقرار على الرؤية الفنية للمدير الفني الجديد، بما يتناسب مع احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن محمد حمدي وتوفيق محمد يعدان من الأسماء المطروحة بالفعل، إلا أن إتمام أي صفقة يتوقف على المفاوضات النهائية وقرار الجهاز الفني بشأن ضم اللاعبين.



كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء تدرس خلال الساعات القليلة المقبلة إمكانية التعاقد مع ظهير أيسر جديد، لتعويض غياب المغربي يوسف بلعمري، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

ظهير بتروجت يدخل حسابات الأهلي



وقال المصدر إن إصابة يوسف بلعمري أربكت حسابات الجهاز الفني، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة بدأت بالفعل دراسة عدد من الأسماء المتاحة، مع التركيز على اللاعبين القادرين على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي حددت توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويض غياب بلعمري، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من دور بالجبهة اليسرى.

وأوضح المصدر أن توفيق محمد قد يكون منافسًا لكريم الدبيس على مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، إلا أن حسم الصفقة لا يزال مرتبطًا بالحصول على موافقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، والذي يملك القرار النهائي بشأن احتياجاته الفنية.