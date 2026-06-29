بإطلالة ملفتة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري

خطفت زوجة ماجد المصري أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض ونسقت معها بنطلون جينز.

أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة ومواكبة لأحدث صيحات موضة صيف 2026.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.