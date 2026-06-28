درة تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور ..صور

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت مرتديو فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج المطرز مما زاد من أناقتها.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.