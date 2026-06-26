سعر غير متوقع لـ فستان درة في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة درة على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة درة في أحدث ظهور



تألقت الفنانة التونسية درة بإطلالة راقية كعادتها جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

حمل فستان درة توقيع دار الأزياء Chats By c.dam، فيما بلغ سعره 946 دولار أمريكي أي ما يقرب من 48 ألف جنيه مصري.

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.