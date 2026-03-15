في دقائق.. طريقة عمل برجر سماش مقرمش ولذيذ

يعد برجر سماش من الأكلات السريعة والخفيفة التي انتشرت مؤخرًا، ويتميز بطبقته المقرمشة ونكهته القوية نتيجة ضغط اللحم على الطاسة الساخنة.

ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة.



المكونات



500 جرام لحم مفروم

ملح وفلفل أسود

شرائح جبن شيدر

خبز برجر

شرائح بصل

خس وطماطم (اختياري)

صوص مايونيز أو كاتشب

ملعقة زبدة أو زيت



طريقة التحضير



قسمي اللحم المفروم إلى كرات صغيرة دون تتبيل مسبق.

سخني طاسة ثقيلة جيدًا على نار عالية، وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

ضعي كرة اللحم في الطاسة، ثم اضغطي عليها بقوة باستخدام ملعقة مسطحة أو أداة الضغط حتى تصبح رفيعة.

رشي الملح والفلفل الأسود واتركيها لمدة دقيقتين حتى تتكون طبقة مقرمشة.

اقلبي البرجر على الجانب الآخر، ثم ضعي شريحة جبن الشيدر فوقه واتركيه دقيقة حتى تذوب.

حمّصي خبز البرجر قليلًا في نفس الطاسة.

ضعي البرجر داخل الخبز مع البصل والخس والطماطم، ثم أضيفي الصوص حسب الرغبة.



يقدم برجر سماش ساخنًا مع البطاطس أو المخلل ليكون وجبة خفيفة وسريعة التحضير تناسب وجبات الغداء أو العشاء.