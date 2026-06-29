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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يترأس اجتماعا موسعا لبحث استعدادات انعقاد المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر.


جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية ل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والسيد باهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والجهاز.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الواسعة لانعقاد المهرجان، في ضوء حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي، وتوسيع نطاق التكامل بين رواد الأعمال على مستوى قارة إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بالحضور ومسئولي المهرجان الدولي وجهاز تنمية المشروعات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلت لتفوز مصر باستضافة النسخة المقبلة. وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استضافة هذا الحدث تعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة كأحد أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للشركات الناشئة واستثمارات رأس المال المخاطر.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للمهرجان، الشكر لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المستمر وفتح قنوات التواصل مع مختلف الشركاء، مؤكدة حرص إدارة المهرجان على تقديم فعالية تلبّي تطلعات الشركات الناشئة وتعكس بوضوح الريادة المصرية في هذا القطاع إقليميًا ودوليًا.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور سومي سمارت، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال في إفريقيا، عن تقديره لاستضافة مصر هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الزخم الذي صاحب الإعلان عن الاستضافة يبرهن على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية وتوجه الدول المتنامي للاستثمار في الابتكار.

وكانت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، قد شاركت نيابة عن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان لعام 2026. وفي هذا الصدد، أكد د. أحمد رستم أن المهرجان بات منصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين لبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة، مشددًا على أن نجاح الدول لم يعد يُقاس بالمؤشرات التقليدية فحسب، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة ستنطلق بالقاهرة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل. ويعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة؛ حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد عن 70 دولة، وبمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات والاقتصاد والاستثمار، بما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

ريادة الأعمال التخطيط التنمية الاقتصادية التحالف الوطني للعمل الأهلي المتوسطة تنمية المشروعات

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