بمشاركة أبو العنيين.. انطلاق مؤتمر إعلان استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات التنموية، والنائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب،إلى جانب نخبة من المستثمرين ورؤساء الشركات ورواد الأعمال.

ويشارك في مؤتمر الإعلان الرسمي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وكبار المستثمرين ورؤساء الشركات ورواد الأعمال، ويشهد المؤتمر، حضور كلاً من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، المهندس عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون ريادة الأعمال، السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، النائب مصطفى جبر، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعكس اختيار مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تنامي مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، فضلاً عما تتمتع به من ثقل اقتصادي وموقع استراتيجي يؤهلانها للقيام بدور محوري في ربط الأسواق الإفريقية بالأسواق الإقليمية والدولية.

ويقام المهرجان في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس مجلس إدارة المهرجان العالمي لريادة الأعمال – إفريقيا، فيما يتولى السيد باهر منير غبور رئاسة النسخة المصرية للمهرجان في دورته الثالثة، وتتولى السفيرة نبيلة مكرم منصب الأمين العام.

ويأتي فوز مصر بحق استضافة الدورة الثالثة من المهرجان بعد منافسة دولية، بما يعكس الثقة في قدراتها التنظيمية ومكانتها الإقليمية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم التحول الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتسق استضافة المهرجان مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات.

