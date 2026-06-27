قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: أستون فيلا يفاوض الأهلي رسميًا لضم مصطفى شوبير
جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر
ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة تاريخية تكشف الأفضل
برلماني: زيادة المعاشات 15% تعزيز لمنظومة الحماية الاجتماعية
تعرف علي مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
بمشاركة أبو العنيين.. انطلاق مؤتمر إعلان استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال
استعدوا لحرارة شديدة.. موجة مرتفعة تضرب البلاد لمدة 10 أيام
شهيد ومصابون في غارة للاحتلال غربي مدينة غزة
الأردن يدين هجوما إيرانيا بمسيرات على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها
"زلزال سياسي" داخل الحزب الديمقراطي.. صعود ممداني يعمّق الانقسام حول دعم إسرائيل
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بمشاركة أبو العنيين.. انطلاق مؤتمر إعلان استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال

خلال الفعاليات
خلال الفعاليات
محمد يحيي

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات التنموية، والنائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب،إلى جانب نخبة من المستثمرين ورؤساء الشركات ورواد الأعمال.

ويشارك في مؤتمر الإعلان الرسمي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وكبار المستثمرين ورؤساء الشركات ورواد الأعمال، ويشهد المؤتمر، حضور كلاً من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، المهندس عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون ريادة الأعمال، السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، النائب مصطفى جبر، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعكس اختيار مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تنامي مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، فضلاً عما تتمتع به من ثقل اقتصادي وموقع استراتيجي يؤهلانها للقيام بدور محوري في ربط الأسواق الإفريقية بالأسواق الإقليمية والدولية.

ويقام المهرجان في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس مجلس إدارة المهرجان العالمي لريادة الأعمال – إفريقيا، فيما يتولى السيد باهر منير غبور رئاسة النسخة المصرية للمهرجان في دورته الثالثة، وتتولى السفيرة نبيلة مكرم منصب الأمين العام.

ويأتي فوز مصر بحق استضافة الدورة الثالثة من المهرجان بعد منافسة دولية، بما يعكس الثقة في قدراتها التنظيمية ومكانتها الإقليمية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم التحول الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتسق استضافة المهرجان مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات.
 

النائب محمد أبو العينين المهرجان العالمي لريادة الأعمال اخبار مصر مال واغمال رواد الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي

الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ترشيحاتنا

بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

لتقنين أوضاعها.. مقترح برلماني بحظر التكاتك داخل المدن الجديدة

مجلس النواب

البرلمان يفتح ملف زيادة المعاشات.. اجتماع حاسم لبحث تحسين أوضاع الملايين

أصحاب المعاشات

بتوقيع 60 نائبًا.. تحرك برلماني لتشكيل لجنة تقصي حول أزمة سيستم المعاشات

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد