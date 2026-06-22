وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية.

وأوضح وزير المالية في تصريحات خلال موافقة مجلس النواب علي قانون موازنة العام المالي 2026-2027 المقبل؛ أن الوزارة ستكمل مسار ما بدأته في دعم ومساندة الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية، قائلاً: " مستمرون فى التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وأكد الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

واستطرد: كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.