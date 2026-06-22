غدا.. ملتقى مصر والصين عبر BRICS لتعزيز التعاون في الابتكار وريادة الأعمال

تنطلق غدًا الثلاثاء بجامعة المنصورة فعاليات «ملتقى مصر والصين عبر BRICS»، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد الخالق مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالصناعة والأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري الصيني من خلال منظومة BRICS.

ويشهد الملتقى مشاركة ممثلي China-BRICS Science and Innovation Incubation Park for the New Era (China-BRICS SIIP)، لبحث فرص التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا واحتضان الشركات الناشئة، وربط الابتكارات الجامعية بفرص الاستثمار والأسواق الدولية.

كما يتضمن التعريف بمسابقة Su Song Cup الدولية للمبتكرين والشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية، إلى جانب استعراض فرصة احتضان دولية لمدة 14 يومًا بالصين خلال أكتوبر 2026، بما يتيح للمشاركين التعرف على منظومة الابتكار الصينية، وتطوير نماذج الأعمال، وبناء شراكات دولية جديدة.

ويوفر الملتقى فرصًا للتشبيك المباشر بين المشاركين والجانب الصيني، بمشاركة قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ورواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة وممثلي الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين وحاضنات الأعمال.

ويتضمن البرنامج حوارًا مصريًا صينيًا حول الابتكار عبر BRICS، واستعراض فرص التعاون مع منظومات الابتكار الصينية، إلى جانب عرض نماذج من مشروعات الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنصورة.

ودعت الجامعة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق عبر الرابط: https://forms.gle/LfydB49LcBuX4ML7A

للاستفسارات: https://chat.whatsapp.com/CBvitJ3iNU6J4wNppGikor

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الملتقى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بما يعزز فرص التعاون والشراكات المستقبلية بين الجانبين المصري والصيني في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا.

