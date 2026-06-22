إحالة 3 مسئولين بجمعية زراعية ووحدة محلية بقرية في الدقهلية إلى النيابة العسكرية والعامة

أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ثلاثة مسئولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى القرى التابعة لمركز منية النصر، إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، لاتهامهم بالفساد وباستغلال وظائفهم بالاتفاق والتواطؤ، وتسهيل البناء على أرض زراعية بدون ترخيص، على مساحة تقارب ٦٨٠ مترًا مربعًا.

وأشار المحافظ إلى أن المُحالون هم:

· رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية و رئيس المكتب الزراعي بالقرية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية للقرية.

وشدد المحافظ على أنه لا محاباة في ارتكاب المخالفات أو استغلال الوظيفة العامة، التي منحت للموظف ليكون حارسًا لتطبيق القانون ومنع التعديات، وليس مثل سئ للموظف العام، وأضاف أن العقوبة ستكون رادعة لكل من تُسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة ومخالفة القوانين واللوائح.

وتتضمن الواقعة قيام الأول باقامة مبنى عبارة عن سور من البلوك، مُسقّف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، ويضم جزءا سكنيا وآخر مستغلا كمزرعة دواجن، كما تبيّن تزويره في محضر موافقة جهة الولاية (الزراعة) بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة والواقع، بهدف تمكين نفسه من قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة، مع الامتناع عن تحرير المحاضر اللازمة وتنفيذ الإزالة، كونها مُقامة دون ترخيص، وذلك بمساعدة الثاني والثالث، كل في نطاق اختصاصه.