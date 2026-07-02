وزير التخطيط يبحث مع موانئ دبي مجالات التنمية والاستثمار

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، و سعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات الحكومية؛ بحضور محمد طارق، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية لمجموعة "دبي ورلد"، ولفيف من قيادات الوزارة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات التنموية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الاجتماع مباحثات موسعة بشأن تعزيز التعاون المصري الإماراتي المشترك نحو قارة إفريقيا على الصعيد الاقتصادي وفي مختلف المجالات التنموية، لا سيما في ضوء الموقع المحوري الفريد لمصر باعتبارها بوابة القارة الإفريقية وجاهزيتها كمركز لوجستي ومحوري عالمي.

ورحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمسؤولي "موانئ دبي العالمية" في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، والتي تتجلى بوضوح في الاستثمارات الإماراتية المتنوعة والناجحة بالسوق المصرية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التطور الضخم وغير المسبوق الذي شهده قطاع النقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ المصرية منذ عام 2014؛ حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة ودخلت في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص لتهيئة الموانئ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها المختلفة تمثل منصة عالمية جاذبة للاستثمار ونافذة حيوية لدعم حركة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم أجمع.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد انعكست إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ليصبح قطاع النقل واللوجستيات والتخزين أحد أبرز القطاعات القائدة والمساهمة في النمو، لافتاً إلى أن هذه الطفرة عززت من مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية المتتالية.

وأضاف د. أحمد رستم أن تطوير الموانئ المصرية يتكامل بشكل كامل مع مكانة مصر التي تحتضن قناة السويس، باعتبارها شريان الملاحة البحرية الأهم في العالم، وهو ما يجعل البنية التحتية المصرية عنصر جذب رئيسياً للاستثمارات العابرة للحدود وقيمة مضافة لسلاسل الإمداد الدولية تماشياً مع "رؤية مصر 2030". شدد أيضاً على حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الإماراتية الكبرى ودعم استثماراتها.



من جانبه، أعرب رئيس شركة "موانئ دبي العالمية" عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار روح الأخوة والترابط التاريخي بين الأشقاء، وحرص المجموعة الراسخ على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع مصر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة وهائلة في مجالات التنمية والاستثمار، وتمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات على صعيد الشراكات التنموية. وذكر أن الموانئ المصرية، لا سيما الواقعة على البحر الأحمر، تمثل أهمية إستراتيجية فائقة للربط بين الشرق والغرب وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيداً بميناء السخنة كأحد أهم الموانئ العالمية الواعدة التي تحتضنها المنطقة.