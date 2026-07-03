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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد إسرائيلي متواصل في غزة.. غارات تستهدف مناطق متفرقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة، وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة، بالتزامن مع اتساع رقعة العمليات العسكرية لتشمل معظم أنحاء القطاع، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية داخل مناطق النزوح، مع استمرار سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاستهدافات المتكررة.

استهداف أطفال خلال محاولتهم الحصول على المياه

أفاد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت مجموعة من الأطفال في حي غزة القديمة شرق مدينة غزة أثناء محاولتهم الحصول على المياه، بعدما ألقت قنبلة على المكان.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة عدد آخر، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

73,074 شهيدا و173,537 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قصف متواصل لمناطق النزوح في خان يونس ورفح

وأشار المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل إطلاق القذائف والنيران من آلياتها العسكرية باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس ومدينة رفح، وهي مناطق تضم أعدادًا كبيرة من خيام النازحين.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط عدد من المصابين، في وقت تعاني فيه الأسر النازحة من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية والخدمات الأساسية.

اتساع نطاق العمليات العسكرية

وأكد بشير جبر أن المناطق التي يصنفها الجيش الإسرائيلي كمناطق عمليات عسكرية توسعت لتشمل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ما يعكس اتساع رقعة المواجهات واستمرار العمليات العسكرية في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح أن القصف وإطلاق النار لا يزالان مستمرين على المناطق الشرقية من دير البلح ومخيم البريج وبيت لاهيا، بالتزامن مع استهداف الشريط الساحلي بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية.

أوضاع إنسانية متفاقمة

ويأتي استمرار العمليات العسكرية في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يشهدها قطاع غزة، حيث يواجه السكان والنازحون تحديات متزايدة نتيجة القصف المستمر، ونقص الخدمات الأساسية، وصعوبة الوصول إلى الاحتياجات الضرورية، بينما تتواصل العمليات العسكرية في مناطق واسعة من القطاع دون مؤشرات على تراجع وتيرتها.

القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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