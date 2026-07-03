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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من غزة وتسهيل إدخال المساعدات

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة وتسهيل إدخال المساعدات.

وفي وقت سابق قال السفير يوسف زادة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ مرور 1000 يوم على معاناة قطاع غزة يمثل أمرًا مؤلمًا، مشيرًا إلى أن الجميع كان يتوقع في أكتوبر الماضي أن تتوقف هذه المعاناة وأن يبدأ مسار الحل بضمانة أمريكية، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة طالبت بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، لكن مسار السلام توقف بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وأوضح يوسف زادة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا من أجل دفع التسوية، إذ استضافت الفصائل الفلسطينية وقدمت ورقة تضم 15 نقطة، تضمنت الحديث عن تشكيل قوة شرطة محلية وفتح المعابر بإدارة الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن مصر تواصل إدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 75% من المساعدات الغذائية والطبية التي وصلت إلى غزة جاءت من مصر، مشيرًا إلى تأثره خلال مشاركته في فعالية نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية لأيتام غزة، حيث عبر الأطفال عن محبتهم لمصر.

وأكد يوسف زادة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل شن الغارات على قطاع غزة بذريعة استهداف عناصر من حركة حماس، معتبرًا أن الحديث عن نزع سلاح حماس أو حزب الله يدخل في إطار المناورة التكتيكية والدبلوماسية.

وذكر، أن الوضع في غزة مأساوي للغاية، مشيرًا إلى أن الحرب الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير الماضي حولت اهتمام المجتمع الدولي إلى إيران، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بما يجري في القطاع، معربًا عن أمله في أن يسهم اتفاق الـ60 يومًا والتفاهمات التي جرت مع إيران والولايات المتحدة في تحقيق تقدم بمسار غزة، مؤكدًا أن مصر تواصل الدفع في هذا الاتجاه.


 

الأمم المتحدة قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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