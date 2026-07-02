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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير 83% من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
القسم الخارجي

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييمًا للوضع بمناسبة مرور 1000 يوم منذ 7 أكتوبر، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زمير، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام ومسؤولين كبار آخرين. 

وقال كاتس في المناقشة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود حاليًا في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا ولن ينسحب منها - ويجب على أن يستعد لبقاء طويل الأمد في الميدان. 

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه تم بالفعل تدمير 83٪ من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة وفي لبنان، تتواصل عملية "الطبق الفضي" لتدمير البنية التحتية في الخط الأول من القرى".

وزير الدفاع الإسرائيلي الأنفاق الخط الأصفر بقطاع غزة يسرائيل كاتس

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