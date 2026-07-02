73,074 شهيدا و173,537 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,074 شهيدا، و173,537 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبينت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء بينهم اثنان انتشال، و12 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,059 شهيدا، والإصابات إلى 3,429، فيما جرى انتشال 788 جثمانا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

من جهة أخرى.. أصيب 7 فلسطينيين بجروح، مساء اليوم، إثر استهداف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن الاحتلال استهدف دراجة نارية في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بجروح، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى مجمع العودة الطبي بالنصيرات.