"الوزراء اللبناني" يقرّ اللجنة العليا مع سوريا ويوافق على هبة صينية لتوريد 100 حافلة

أعلن وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وتهدف إلى تحقيق الأهداف التي تعمل عليها الحكومة، وفي مقدمتها التوصل إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأوضح مرقص أن عدداً من الوزراء عرضوا شؤون وزاراتهم، كما قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عرضاً حول زيارته إلى جنيف، حيث جرى تقديم تقرير موثق عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى وجود بعثة مستقلة تحقق حالياً في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، وفي مقدمتها تأييد الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية-السورية المشتركة، كما وافق على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب إقرار البنود الإدارية والوظيفية المدرجة على جدول الأعمال.