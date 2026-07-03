خرق وقف إطلاق النار مستمر.. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

أكد بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أحدث الهجمات استهدفت حي غزة القديمة شرق مدينة غزة، حيث ألقت طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من الأطفال أثناء محاولتهم الحصول على المياه، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وأوضح «جبر» أن القوات الإسرائيلية تواصل إطلاق القذائف والنيران من آلياتها العسكرية باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس ورفح، والتي تضم أعدادًا كبيرة من خيام النازحين، لافتًا إلى أن القصف تسبب في سقوط مصابين، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها الأسر التي تقيم في خيام تفتقر إلى مقومات الحماية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن المناطق التي يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي كمناطق عمليات توسعت لتشمل 70% من مساحة قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقذائف على المناطق الشرقية من دير البلح ومخيم البريج وبيت لاهيا، إضافة إلى استهداف الشريط الساحلي بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري في مختلف أنحاء القطاع.