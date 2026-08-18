منال عوض: غلق 28 محلًا مخالفًا بأحياء شبرا و الأزبكية وعابدين

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت الأزبكية وعابدين وشبرا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة لأداء الوحدات المحلية، وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.

جولات تفتيشية

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة تابعت انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين علي المراكز للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري للأحياء.

رفع أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات

وأشار التقرير، إلى أن الحملات الميدانية الموسعة، التي تم تنفيذها بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحال العامة والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق حركة المواطنين والمرور وشوّه المظهر الحضاري، فضلًا عن توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت كذلك عن غلق 28 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات المسائية بحي عابدين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات والتعديات، ودفع نحو 65 من أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص، كما تم رفع كميات كبيرة من الإشغالات والتعديات من عدد من الشوارع والميادين، بما ساهم في تيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين، وتحسين مستوى الانضباط والمظهر العام.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في المتابعة الميدانية اليومية، ورفع مستوى النظافة والخدمات، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.