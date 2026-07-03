قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة
رئيس وزراء باكستان يؤدي التحية أمام نعش خامنئي في طهران خلال مراسم تشييع الجثمان
تصعيد إسرائيلي متواصل في غزة.. غارات تستهدف مناطق متفرقة
انفراجة في ملف العدادات الكودية.. خطوات حكومية وبرلمانية لتسوية أوضاع الملايين
تحرك عاجل من التموين للرد على أزمة حذف البطاقات.. الضوابط والمعايير
العبرة بحقيقة الفعل .. تحذيرات من خطورة تبرير الرشوة وتجميلها بأسماء بديلة
موسم الجمال يتجدد.. المصريون والعالم يترقبون دولة التلاوة في موسمها الثاني الأحد المقبل
برلماني: الرئيس السيسي انحاز لإرادة المصريين في 3 يوليو وحمى الوطن من الفوضى
مقرر أممي: ما يحدث في السودان قد يرقى إلى جرائم دولية.. والدعم السريع يتحمل مسئولية الانتهاكات
الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى حرارة وتوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
صعد 125 جنيها في أسبوع.. سعر الذهب الآن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والتردد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يؤدي التحية أمام نعش خامنئي في طهران خلال مراسم تشييع الجثمان

خامنئي
خامنئي
القسم الخارجي

أدى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التحية أمام نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مراسم التشييع التي انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، في مشهد بثه التلفزيون الرسمي الإيراني وأكدته وسائل إعلام باكستانية، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين ووفود أجنبية قدمت لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم الوداع الرسمية..

وأظهرت اللقطات التلفزيونية شهباز شريف وهو يقف أمام النعش الملفوف بالعلم الإيراني، مؤديًا التحية، قبل أن يشارك في مراسم العزاء إلى جانب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. وتأتي الزيارة في إطار مشاركة باكستان الرسمية في مراسم تشييع خامنئي، حيث أكدت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء ينقل تعازي قيادة وشعب بلاده إلى إيران ويجدد تضامن إسلام آباد مع الشعب الإيراني في هذه المرحلة.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، وصل شهباز شريف إلى طهران في زيارة تستغرق يوماً واحداً للمشاركة في مراسم التشييع، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى تركيا في إطار جولة خارجية. ويرافق رئيس الوزراء عدد من كبار المسؤولين، بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس الجمعية الوطنية، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، في خطوة تعكس مستوى التمثيل الباكستاني في المناسبة.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني في وقت تشهد فيه إيران أسبوعًا من مراسم التشييع الرسمية، حيث وُضع جثمان خامنئي في قاعة "مصلى طهران الكبير" لاستقبال المعزين قبل انطلاق مراسم الجنازة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور ملايين المشاركين، إضافة إلى وفود رسمية من عدد من الدول الحليفة لإيران. وتشير التقارير إلى أن مراسم التشييع ستتواصل عبر عدة مدن إيرانية قبل مراسم الدفن النهائية.

ويحمل حضور شهباز شريف دلالات سياسية ودبلوماسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط باكستان وإيران، ولا سيما بعد أن لعبت إسلام آباد خلال الأشهر الماضية دورًا في جهود الوساطة والاتصالات الإقليمية الرامية إلى احتواء التوترات المرتبطة بالصراع الذي أعقب مقتل خامنئي. كما تؤكد المشاركة الباكستانية استمرار قنوات التواصل بين البلدين في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

خامنئي شهباز باكستان ايران جنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

وزير النقل: العلاقات المصرية التركية تشهد تطورا متسارعا

فيديو متداول يحذر من غياب السور على أحد كباري كورنيش المعادي.. ومطالبات بسرعة المعاينة

فيديو متداول يحذر من عدم وجود سور على أحد كباري كورنيش المعادي.. ومطالبات بسرعة المعاينة

مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ5.5 ملايين شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد