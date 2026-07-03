رئيس وزراء باكستان يؤدي التحية أمام نعش خامنئي في طهران خلال مراسم تشييع الجثمان

أدى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التحية أمام نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مراسم التشييع التي انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، في مشهد بثه التلفزيون الرسمي الإيراني وأكدته وسائل إعلام باكستانية، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين ووفود أجنبية قدمت لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم الوداع الرسمية..

وأظهرت اللقطات التلفزيونية شهباز شريف وهو يقف أمام النعش الملفوف بالعلم الإيراني، مؤديًا التحية، قبل أن يشارك في مراسم العزاء إلى جانب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. وتأتي الزيارة في إطار مشاركة باكستان الرسمية في مراسم تشييع خامنئي، حيث أكدت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء ينقل تعازي قيادة وشعب بلاده إلى إيران ويجدد تضامن إسلام آباد مع الشعب الإيراني في هذه المرحلة.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، وصل شهباز شريف إلى طهران في زيارة تستغرق يوماً واحداً للمشاركة في مراسم التشييع، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى تركيا في إطار جولة خارجية. ويرافق رئيس الوزراء عدد من كبار المسؤولين، بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس الجمعية الوطنية، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، في خطوة تعكس مستوى التمثيل الباكستاني في المناسبة.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني في وقت تشهد فيه إيران أسبوعًا من مراسم التشييع الرسمية، حيث وُضع جثمان خامنئي في قاعة "مصلى طهران الكبير" لاستقبال المعزين قبل انطلاق مراسم الجنازة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور ملايين المشاركين، إضافة إلى وفود رسمية من عدد من الدول الحليفة لإيران. وتشير التقارير إلى أن مراسم التشييع ستتواصل عبر عدة مدن إيرانية قبل مراسم الدفن النهائية.

ويحمل حضور شهباز شريف دلالات سياسية ودبلوماسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط باكستان وإيران، ولا سيما بعد أن لعبت إسلام آباد خلال الأشهر الماضية دورًا في جهود الوساطة والاتصالات الإقليمية الرامية إلى احتواء التوترات المرتبطة بالصراع الذي أعقب مقتل خامنئي. كما تؤكد المشاركة الباكستانية استمرار قنوات التواصل بين البلدين في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.