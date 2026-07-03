إيران تدرس بيع النفط ‌لشركات يابانية

كشفت مصادر مطلعة أن إيران بدأت محادثات لبيع النفط ‌لشركات يابانية، في حين يسعى مشترون محتملون للحصول على إعفاء أطول أمدا من ​العقوبات الأمريكية وتأكيدات بظروف شحن ​آمنة في الخليج بحسب ما ذكرت وكالة رويترز .

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة سمحت بمبيعات النفط الإيراني في يونيو ، في إعفاء من عقوبات استمرت ​لعقود، في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بالتفتيش النووي ​وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.





وكانت الصين ​هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني في السنوات القليلة ‌الماضية ⁠بعد أن أوقف عملاء في كوريا الجنوبية واليابان والهند وأوروبا مشترياتهم مع تشديد العقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ​من ⁠الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.

ويسمح الإعفاء الحالي من العقوبات ​الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية ​ببيع ⁠النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس.