إيران تدرس بيع النفط ‌لشركات يابانية

كشفت مصادر مطلعة أن إيران بدأت محادثات لبيع النفط لشركات يابانية، في حين يسعى مشترون محتملون للحصول على إعفاء أطول أمدا من العقوبات الأمريكية وتأكيدات بظروف شحن آمنة في الخليج بحسب ما ذكرت وكالة رويترز .
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة سمحت بمبيعات النفط الإيراني في يونيو ، في إعفاء من عقوبات استمرت لعقود، في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بالتفتيش النووي وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وكانت الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية بعد أن أوقف عملاء في كوريا الجنوبية واليابان والهند وأوروبا مشترياتهم مع تشديد العقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
ويسمح الإعفاء الحالي من العقوبات الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس.