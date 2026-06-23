قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طهران وعُمان يبحثان إدارة مضيق هرمز.. وواشنطن تمنح ترخيصًا لبيع النفط الإيراني

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أجرى مباحثات في العاصمة العمانية مسقط مع المسؤولين العمانيين بشأن سبل التنسيق لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية وضمان استقرار حركة التجارة الدولية في المنطقة.

تنسيق إيراني - عماني بشأن مضيق هرمز

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن اللقاءات تناولت آليات التعاون والتنسيق المشترك بين طهران ومسقط فيما يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظراً لمرور جزء كبير من صادرات النفط العالمية عبره.

ويأتي هذا التحرك في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة والاهتمام الدولي المتزايد بضمان استمرار حركة الملاحة البحرية دون معوقات أو توترات قد تؤثر على الأسواق العالمية.

ترخيص أمريكي لبيع النفط الإيراني

وفي تطور لافت، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة أصدرت الترخيص اللازم لبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأشارت طهران إلى أن القرار يعكس وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية إحراز تقدم في الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

دعم عماني للحوار وتسوية الملفات العالقة

من جانبه، أكد سلطان عمان دعم بلاده للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن استئناف الملاحة بشكل طبيعي وآمن عبر مضيق هرمز، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب حلولًا متوازنة للملفات المطروحة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي.

جهود لتهدئة التوترات الإقليمية

وتعكس التحركات الأخيرة بين إيران وسلطنة عمان استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

كما تبرز هذه التطورات أهمية الدور العماني في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ودعم مسارات التفاوض التي تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

رئيس البرلمان الإيراني الممرات البحرية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الشاي الأسود

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الجهاز الهضمي

3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

الشاي الأسود

ماطلعش مضر .. الأبحاث تؤكد فوائد الشاي الأسود في ضبط التركيز

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد