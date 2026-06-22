رد أمريكي حاسم .. فانس يعلق على أنباء تعرضه للتجاهل من وزير الخارجية الإيراني في سويسرا

نفى نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم الاثنين، مزاعم تجاهل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، له عمداً خلال محادثات نهاية الأسبوع في سويسرا، مؤكداً أن التكهنات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس حقيقة المفاوضات.

وقال فانس رداً على سؤال حول ما إذا كان قد شعر بتجاهل من الدبلوماسي والمفاوض الرئيسي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول إيراني يدخل ويخرج من غرفة الاجتماعات دون تحيته: "لا".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أشارت إلى أن عراقجي رفض المصافحة عمداً.

وأضاف فانس، متحدثاً إلى الصحفيين قبل صعوده على متن طائرة القوات الجوية الثانية للعودة إلى الولايات المتحدة: "صدقوني، لقد أمضيت وقتاً طويلاً في التعامل مع الإيرانيين خلال الأشهر القليلة الماضية. أحياناً أجد أسلوبهم في التفاوض محيراً للغاية".

وتابع نائب الرئيس قائلاً إنه على الرغم من "الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي" والتي أشارت إلى انهيار المحادثات، "استمرينا في التحدث معهم لمدة تسع ساعات تقريباً".

وصف فانس يوم الأحد بأنه "يومٌ ممتازٌ للغاية" للمفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا "تقدماً كبيراً" خلال المحادثات، التي وصفها بأنها خطوةٌ هامةٌ نحو إنهاء الحرب مع إيران.

وقبل مغادرته سويسرا، حثّ فانس الصحفيين على "التشكيك قليلاً فيما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية".