وزير الخارجية يؤكد لنظيره المغربي على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الإثنين مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشار الوزير عبد العاطي - خلال اللقاء - إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد الوزير عبدالعاطي بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وما أسفرت عنه من مخرجات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، معرباً عن الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك