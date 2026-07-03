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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 3 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 ارتفاعها في السوق المحلية والعالمية، مع تجدد الزخم الشرائي على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تراجع توقعات المستثمرين باستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع. ويتجه الذهب عالميًا لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع متتالية.

سعر الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبحسب آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 6630 جنيهًا للبيع و6570 جنيهًا للشراء، بينما استقر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، عند 5800 جنيهًا للبيع و5750 جنيهًا للشراء. أما عيار 18 فسجل 4970 جنيهًا للبيع و4930 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3865 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد ارتفع سعره ليصل إلى 46400 جنيه للبيع و46000 جنيه للشراء.

هذه الأسعار المعلنة هي أسعار الجرام الخام "سعر الشاشة" ولا تشمل مصنعية أو دمغة، والتي تتفاوت قيمتها من محل إلى آخر ومن محافظة لأخرى، لذا ينصح دائمًا بمقارنة الأسعار بين محلات الصاغة قبل الشراء والاستفسار بوضوح عن قيمة المصنعية المفروضة على القطعة.

سعر أوقية الذهب اليوم بالجنيه والدولار

فاينانشيال تايمز: المستثمرون يبيعون الذهب لتمويل موجة صعود الذكاء الاصطناعي

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السوق المحلية نحو 206170 جنيهًا للبيع و204395 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأوقية عالميًا بالدولار نحو 4179.03 دولار، في أعقاب ارتفاع لافت بالبورصات العالمية.

أسباب ارتفاع الذهب عالميًا اليوم

يأتي صعود الذهب اليوم مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع الدولار الأمريكي وتضاؤل الرهانات على استمرار التشديد النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعفًا عن التوقعات، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما ساهم تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في تعزيز الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ترجح مؤسسات مالية عالمية استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بأن يصل سعر الأوقية إلى مستويات مرتفعة إضافية خلال الربع الثالث من عام 2026 في حال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما تشير بعض التقديرات إلى احتمالية اختبار الذهب لمستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام إذا استمرت العوامل الداعمة للأسعار.

أسئلة شائعة عن سعر الذهب اليوم

كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-7-2026 نحو 5800 جنيه للبيع و5750 جنيه للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 46400 جنيه للبيع و46000 جنيه للشراء.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

ارتفع الذهب عالميًا بعدما خفف المستثمرون توقعاتهم لاستمرار رفع الفائدة الأمريكية، عقب بيانات وظائف أضعف من المتوقع، ما دفع الأوقية للصعود إلى مستويات قريبة من 4179 دولارًا.

الأسعار الواردة استرشادية ولا تشمل مصنعية أو دمغة، وقد تختلف بشكل طفيف بين المحافظات والمحال. يُنصح بالتأكد من السعر الفعلي لدى محلات الصاغة الموثوقة قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر أوقية الذهب اليوم بالجنيه والدولار أسباب ارتفاع الذهب عالميًا اليوم توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة أسئلة شائعة عن سعر الذهب اليوم

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