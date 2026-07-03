أخبار التكنولوجيا | ميتا تدخل عالم الألعاب بتطبيق جديد بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ميتا تدخل عالم الألعاب بتطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.. ما هو Pocket؟



أطلقت شركة ميتا Meta، تطبيقا جديدا يحمل اسم Pocket، يتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتطبيقات تفاعلية صغيرة باستخدام أوامر نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال أدوات الإبداع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت



في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الأطفال في العالم الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، خدمتين جديدتين هما “اطمن” و"اطمن على الآخر"، والمعروفتان إعلاميا باسم “شريحة الطفل”.

كشف باحث أمني عن ثغرة تتعلق بميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني” Hide My Email من شركة آبل، قد تتيح للمهاجمين اكتشاف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، رغم أن الهدف من الميزة هو إخفاؤه لحماية الخصوصية.

بدأ تطبيق واتساب هذا الأسبوع في طرح ميزة حجز أسماء المستخدمين Usernames بشكل تدريجي، في خطوة تمهيدية لإطلاق أوسع خلال العام الجاري، تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء تعريفية بدلا من أرقام الهواتف.

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزة جديدة إلى أداة الذكاء الاصطناعي NotebookLM، تتيح تحويل الملاحظات والملفات البحثية إلى مقاطع فيديو قصيرة عمودية بأسلوب يشبه منصات مثل تيك توك، في خطوة تهدف إلى تسهيل استيعاب المحتوى المعرفي بطريقة أكثر بساطة وسرعة.

كشف تقرير جديد لموقع Macworld، استنادا إلى تسريبات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ما يعتقد أنه السعة الدقيقة لـ بطارية هاتف iPhone 18 Pro Max القادم من آبل، في أرقام تبدو كبيرة مقارنة بالجيل الحالي.

تعتزم شركة آبل، إطلاق ما لا يقل عن خمسة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال الفترة الممتدة بين النصف الثاني من العام الجاري والنصف الأول من عام 2027، بالتزامن مع رفع خطط إنتاج الأجهزة القابلة للطي، في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية وسط نقص عالمي في مكونات أشباه الموصلات، بحسب تقرير لموقع Nikkei Asia.

تستعد شركة مايكروسوفت، للإعلان عن جولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين في إطار جهودها لخفض التكاليف، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع Business Insider.