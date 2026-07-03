قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة بالقاهرة.. وتحذيرات من الرطوبة واضطراب البحر الأحمر
قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت
فاضل كام ساعة.. موعد مباراة منتخب مصر واستراليا بكأس العالم 2026
رسالة مؤثرة من ويسا بعد توديع المونديال: نقلنا الكونغو إلى خارطة العالم
اشتراطات قانونية ملزمة للحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار
5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟
عيار 21 يسجل 5740 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حادث مروع .. مصرع 24 شخصا وإصابة 8 آخرين في سقوط حافلة ركاب بباكستان
تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين
حرب الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الطيران: تراجع حاد في الطلب وسط مؤشرات متفائلة
بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)
شركات النفط الروسية تخفض صادرات الديزل المنقولة بحرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت

اطمن على الآخر
اطمن على الآخر
شيماء عبد المنعم

في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الأطفال في العالم الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، خدمتين جديدتين هما “اطمن” و"اطمن على الآخر"، والمعروفتان إعلاميا باسم “شريحة الطفل”.

وتهدف الخدمتان إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال عند استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مع منح أولياء الأمور خيارات مختلفة للتحكم في المحتوى الذي يمكن لأبنائهم الوصول إليه.

ما هي خدمة اطمن؟

تعد “اطمن” الخدمة الأساسية، وهي مصممة لحماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب أثناء تصفح الإنترنت، دون التأثير على إمكانية استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية التعليمية والترفيهية المناسبة لأعمارهم.

وتوفر الخدمة عدة مزايا، أبرزها:

- حجب المواقع التي تتضمن محتوى غير ملائم للأطفال.
- تفعيل خاصية التصفح الآمن Safe Browsing.
- تشغيل البحث الآمن Safe Search في محركات البحث.
- منع الوصول إلى المواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية.
- حماية إضافية أثناء استخدام الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول.

خدمة اطمن

فيما تستخدم خدمة اطمن على الآخر؟

تمثل “اطمن على الآخر” مستوى أعلى من الحماية، إذ تتضمن جميع مزايا خدمة “اطمن”، مع إضافة قيود جديدة تستهدف الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وتشمل الخدمة:

- جميع مزايا خدمة “اطمن”.
- حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
- تقليل فرص تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب أو التواصل مع الغرباء.
- منح أولياء الأمور مستوى أكبر من التحكم في استخدام الإنترنت.

وتناسب هذه الخدمة الأسر التي ترغب في منع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، خاصة للأطفال في المراحل العمرية الصغيرة.

شريحة الطفل

ما الفرق بين اطمن واطمن على الآخر؟

يكمن الفرق الأساسي بين الخدمتين في مستوى الحماية والقيود المفروضة على استخدام الإنترنت.

فخدمة “اطمن” تستهدف توفير تجربة تصفح أكثر أمانا للأطفال من خلال حجب المواقع التي تحتوي على محتوى غير ملائم، وتفعيل خاصيتي البحث الآمن والتصفح الآمن، بالإضافة إلى منع الوصول إلى المواقع الضارة أو التي قد تعرض الأجهزة للفيروسات والبرمجيات الخبيثة. 

وتسمح هذه الخدمة للأطفال بالاستمرار في استخدام التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، مع توفير طبقة إضافية من الحماية أثناء التصفح.

أما خدمة “اطمن على الآخر” فتقدم مستوى أعلى من الرقابة، إذ تشمل جميع المزايا المتوفرة في خدمة “اطمن”، لكنها تضيف إليها حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يقلل من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب أو التواصل مع الغرباء عبر هذه المنصات، لذلك تعد الخيار الأنسب للأسر التي ترغب في فرض قيود أكبر على استخدام الأطفال للإنترنت، خاصة في الأعمار الصغيرة.

هل يحتاج المستخدم إلى تغيير شريحة الهاتف؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الاشتراك في الخدمتين لا يتطلب استبدال شريحة الهاتف أو الحصول على شريحة جديدة، إذ يتم تفعيل الخدمة على الخط الحالي مباشرة، وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة.

كيفية الاشتراك في خدمتي اطمن واطمن على الآخر؟

أتاحت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاشتراك بطريقتين:

- التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول في مصر، وتفعيل الخدمة على الخط.
- الاشتراك إلكترونيا عبر التطبيق الرسمي لشركة المحمول التي يتبع لها الخط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
 

هل الخدمة مجانية؟

بحسب تصريحات مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقدم الخدمة مجانا خلال فترة الإطلاق الحالية، مع إتاحة الاشتراك لجميع عملاء شركات المحمول في مصر.

جدير بالذكر أن خدمتي اطمن واطمن على الآخر، تأتيان ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، في ظل تزايد اعتماد الأطفال على الهواتف الذكية ومنصات الإنترنت في التعلم والترفيه والتواصل. 

كما تستند الخدمتان إلى تجارب دولية في مجال الرقابة الأبوية وحماية الأطفال، مع توفير حلول سهلة التفعيل لا تتطلب تثبيت تطبيقات إضافية على الهاتف.

شريحة الطفل الفرق بين اطمن واطمن على الآخر طريقة الاشتراك في اطمن على الآخر خدمة اطمن خدمة اطمن على الآخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

مجلس النواب

تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد

ترشيحاتنا

دعاء المظلوم

دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة.. ردد هذه الكلمات وفوض أمرك لله

الدعاء

دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات.. ردده بيقين تفتح لك أبواب الفرج

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية مستجابة في خير يوم طلعت فيه الشمس

بالصور

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد