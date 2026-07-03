قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت

في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الأطفال في العالم الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، خدمتين جديدتين هما “اطمن” و"اطمن على الآخر"، والمعروفتان إعلاميا باسم “شريحة الطفل”.

وتهدف الخدمتان إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال عند استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مع منح أولياء الأمور خيارات مختلفة للتحكم في المحتوى الذي يمكن لأبنائهم الوصول إليه.

ما هي خدمة اطمن؟

تعد “اطمن” الخدمة الأساسية، وهي مصممة لحماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب أثناء تصفح الإنترنت، دون التأثير على إمكانية استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية التعليمية والترفيهية المناسبة لأعمارهم.

وتوفر الخدمة عدة مزايا، أبرزها:

- حجب المواقع التي تتضمن محتوى غير ملائم للأطفال.

- تفعيل خاصية التصفح الآمن Safe Browsing.

- تشغيل البحث الآمن Safe Search في محركات البحث.

- منع الوصول إلى المواقع المعروفة باستضافة البرمجيات الخبيثة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية.

- حماية إضافية أثناء استخدام الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول.

خدمة اطمن

فيما تستخدم خدمة اطمن على الآخر؟

تمثل “اطمن على الآخر” مستوى أعلى من الحماية، إذ تتضمن جميع مزايا خدمة “اطمن”، مع إضافة قيود جديدة تستهدف الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وتشمل الخدمة:

- جميع مزايا خدمة “اطمن”.

- حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

- تقليل فرص تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب أو التواصل مع الغرباء.

- منح أولياء الأمور مستوى أكبر من التحكم في استخدام الإنترنت.

وتناسب هذه الخدمة الأسر التي ترغب في منع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، خاصة للأطفال في المراحل العمرية الصغيرة.

شريحة الطفل

ما الفرق بين اطمن واطمن على الآخر؟

يكمن الفرق الأساسي بين الخدمتين في مستوى الحماية والقيود المفروضة على استخدام الإنترنت.

فخدمة “اطمن” تستهدف توفير تجربة تصفح أكثر أمانا للأطفال من خلال حجب المواقع التي تحتوي على محتوى غير ملائم، وتفعيل خاصيتي البحث الآمن والتصفح الآمن، بالإضافة إلى منع الوصول إلى المواقع الضارة أو التي قد تعرض الأجهزة للفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

وتسمح هذه الخدمة للأطفال بالاستمرار في استخدام التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، مع توفير طبقة إضافية من الحماية أثناء التصفح.

أما خدمة “اطمن على الآخر” فتقدم مستوى أعلى من الرقابة، إذ تشمل جميع المزايا المتوفرة في خدمة “اطمن”، لكنها تضيف إليها حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يقلل من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب أو التواصل مع الغرباء عبر هذه المنصات، لذلك تعد الخيار الأنسب للأسر التي ترغب في فرض قيود أكبر على استخدام الأطفال للإنترنت، خاصة في الأعمار الصغيرة.

هل يحتاج المستخدم إلى تغيير شريحة الهاتف؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الاشتراك في الخدمتين لا يتطلب استبدال شريحة الهاتف أو الحصول على شريحة جديدة، إذ يتم تفعيل الخدمة على الخط الحالي مباشرة، وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة.

كيفية الاشتراك في خدمتي اطمن واطمن على الآخر؟

أتاحت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاشتراك بطريقتين:

- التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول في مصر، وتفعيل الخدمة على الخط.

- الاشتراك إلكترونيا عبر التطبيق الرسمي لشركة المحمول التي يتبع لها الخط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع.



هل الخدمة مجانية؟

بحسب تصريحات مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقدم الخدمة مجانا خلال فترة الإطلاق الحالية، مع إتاحة الاشتراك لجميع عملاء شركات المحمول في مصر.

جدير بالذكر أن خدمتي اطمن واطمن على الآخر، تأتيان ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، في ظل تزايد اعتماد الأطفال على الهواتف الذكية ومنصات الإنترنت في التعلم والترفيه والتواصل.

كما تستند الخدمتان إلى تجارب دولية في مجال الرقابة الأبوية وحماية الأطفال، مع توفير حلول سهلة التفعيل لا تتطلب تثبيت تطبيقات إضافية على الهاتف.