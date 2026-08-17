عايز يقص شعره الأول .. عاطل يتشاجر مع حلاق بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل حلاقة – شقيقه "حلاق بذات المحل") وطرف ثان (عاطل – مقيم بدائرة القسم) لخلاف بين مالك المحل والطرف الثانى على أولوية دوره بالحلاقة تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب والتلويح بـ (2 سلاح أبيض ، طاولة خشبية) وتدخل شخصان (مقيمان بمحل البلاغ) للفض بينهم.



أمكن بتاريخ 16 / الجارى ضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.