ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني من آبل تحت التهديد.. ثغرة تكشف 100% من عناوين المستخدمين الحقيقية

كشف باحث أمني عن ثغرة تتعلق بميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني” Hide My Email من شركة آبل، قد تتيح للمهاجمين اكتشاف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، رغم أن الهدف من الميزة هو إخفاؤه لحماية الخصوصية.

وأوضح الباحث تايلر مورفي، أن الاختبارات التي أجراها أظهرت أن جميع عناوين البريد البديلة التي تم إنشاؤها عبر الميزة كانت عرضة للاستغلال، ما يسمح بالكشف عن البريد الإلكتروني المرتبط بحساب آبل بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأشار مورفي إلى أنه أبلغ آبل بالثغرة قبل أكثر من عام، إلا أنها لم تعالج حتى الآن، وهو ما دفعه إلى الإعلان عنها علنا، كما أكد موقع 404 Media أنه تحقق بشكل مستقل من وجود الثغرة.

ثغرة في ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" من آبل قد تكشف البريد الحقيقي للمستخدمين

قال مورفي، الشريك المؤسس لشركة EasyOptOuts التي اكتشفت المشكلة وأبلغت عنها: "ميزة Hide My Email تسرب عناوين بريد إلكتروني كان من المفترض أن تظل مخفية، أبلغنا آبل بالثغرة وخطوات إعادة إنتاجها قبل أكثر من عام، ولا نعرف سبب عدم إصلاحها حتى الآن. نعتقد أن مستخدمي الميزة يستحقون معرفة أن المهاجمين قد يتمكنون من كشف عناوين بريدهم الحقيقية".

ميزة Hide My Email

وامتنع موقع 404 Media عن نشر التفاصيل التقنية للثغرة، موضحا أنها لا تزال قابلة للاستغلال، وأنه تمكن من التحقق منها باستخدام أحد عناوين البريد المخفية الخاصة به.

وبحسب مورفي، أبلغ آبل بالمشكلة في يونيو من العام الماضي، وأبلغته الشركة حينها بأنها تحقق في الأمر، وفي مارس الماضي، أخبرته آبل أن الثغرة قد أصلحت، إلا أن اختبارات جديدة أثبتت عكس ذلك، ما دفعه إلى التواصل معها مرة أخرى، وطلبت الشركة منه عدم الكشف عن وجود الثغرة إلى حين الانتهاء من معالجتها.

وأضاف أن آبل أبلغته لاحقا بأنها تعتزم إصلاح المشكلة خلال شهر يونيو، لكن مع استمرار وجودها حتى الآن، قرر الإعلان عن وجود الثغرة، مع التأكيد على أنه لم ينشر أي تفاصيل فنية حول كيفية استغلالها.

يذكر أن آبل أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ باستخدام النطاق الجديد private.icloud.com لعناوين Hide My Email، إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض المستخدمين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية قيام الشركات بحظر هذا النطاق، بما قد يحد من فعالية ميزة حماية الخصوصية.