قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطلوب من الانتربول.. ظهور نادر لقائد الحرس الثوري قبل جنازة خامنئي
أسماء بدل الأرقام.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: أبناؤنا بالخارج يدركون قيمة ما تحقق في مصر
انفراجة للمربين.. الزراعة تضخ نصف مليار جنيه وتعلن أرقامًا جديدة لدعم الثروة الحيوانية
شروط تحويل العدادات الكودية لقانونية.. والأوراق المطلوبة
رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال
بعد تحرك النواب.. 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية
قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا
بوابات جديدة للتنمية.. 4 مطارات مصرية تخرج للنور مع رؤية 2030
مفكر سياسي: أولوية الدولة بعد 30 يونيو تمثلت في بناء مصر من الداخل
إيران تحت الحصار.. إجراءات أمنية مشددة في طهران قبيل جنازة المرشد علي خامنئي
لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني من آبل تحت التهديد.. ثغرة تكشف 100% من عناوين المستخدمين الحقيقية

ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني"
ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني"
شيماء عبد المنعم

كشف باحث أمني عن ثغرة تتعلق بميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني” Hide My Email من شركة آبل، قد تتيح للمهاجمين اكتشاف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم، رغم أن الهدف من الميزة هو إخفاؤه لحماية الخصوصية.

وأوضح الباحث تايلر مورفي، أن الاختبارات التي أجراها أظهرت أن جميع عناوين البريد البديلة التي تم إنشاؤها عبر الميزة كانت عرضة للاستغلال، ما يسمح بالكشف عن البريد الإلكتروني المرتبط بحساب آبل بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأشار مورفي إلى أنه أبلغ آبل بالثغرة قبل أكثر من عام، إلا أنها لم تعالج حتى الآن، وهو ما دفعه إلى الإعلان عنها علنا، كما أكد موقع 404 Media أنه تحقق بشكل مستقل من وجود الثغرة.

ثغرة في ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" من آبل قد تكشف البريد الحقيقي للمستخدمين

قال مورفي، الشريك المؤسس لشركة EasyOptOuts التي اكتشفت المشكلة وأبلغت عنها: "ميزة Hide My Email تسرب عناوين بريد إلكتروني كان من المفترض أن تظل مخفية، أبلغنا آبل بالثغرة وخطوات إعادة إنتاجها قبل أكثر من عام، ولا نعرف سبب عدم إصلاحها حتى الآن. نعتقد أن مستخدمي الميزة يستحقون معرفة أن المهاجمين قد يتمكنون من كشف عناوين بريدهم الحقيقية".

ميزة Hide My Email

وامتنع موقع 404 Media عن نشر التفاصيل التقنية للثغرة، موضحا أنها لا تزال قابلة للاستغلال، وأنه تمكن من التحقق منها باستخدام أحد عناوين البريد المخفية الخاصة به.

وبحسب مورفي، أبلغ آبل بالمشكلة في يونيو من العام الماضي، وأبلغته الشركة حينها بأنها تحقق في الأمر، وفي مارس الماضي، أخبرته آبل أن الثغرة قد أصلحت، إلا أن اختبارات جديدة أثبتت عكس ذلك، ما دفعه إلى التواصل معها مرة أخرى، وطلبت الشركة منه عدم الكشف عن وجود الثغرة إلى حين الانتهاء من معالجتها.

وأضاف أن آبل أبلغته لاحقا بأنها تعتزم إصلاح المشكلة خلال شهر يونيو، لكن مع استمرار وجودها حتى الآن، قرر الإعلان عن وجود الثغرة، مع التأكيد على أنه لم ينشر أي تفاصيل فنية حول كيفية استغلالها.

يذكر أن آبل أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ باستخدام النطاق الجديد private.icloud.com لعناوين Hide My Email، إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض المستخدمين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية قيام الشركات بحظر هذا النطاق، بما قد يحد من فعالية ميزة حماية الخصوصية.

إخفاء بريدي الإلكتروني ثغرة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

محمد صلاح

محمد صلاح يثير القلق بعد خروجه من تدريب المنتخب قبل مواجهة أستراليا

ترشيحاتنا

سماع خطبة الجمعة

حكم نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة مكتوب وجميل.. ردد هذه الكلمات في ساعة الإجابة

دعاء المظلوم

دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة.. ردد هذه الكلمات وفوض أمرك لله

بالصور

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد