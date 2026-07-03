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موسم الجمال يتجدد.. المصريون والعالم يترقبون دولة التلاوة في موسمها الثاني الأحد المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موسم الجمال يتجدد.. المصريون والعالم يترقبون دولة التلاوة في موسمها الثاني الأحد المقبل

دولة التلاوة
دولة التلاوة
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة»؛ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق ١٩ من محرم ١٤٤٨ هجرية، الموافق للخامس من يوليو ٢٠٢٦ ميلادية، بمحافظتي القاهرة (مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها) والشرقية (مسجد الفتح بالزقازيق) بالتزامن. 

انطلاق الموسم الثاني لـ دولة التلاوة من رحاب السيدة نفيسة الأحد المقبل

وتيسيرًا على المتسابقين، اعتمدت الوزارة إقامة التصفيات الأولية للموسم الثاني في عشر محافظات على مستوى الجمهورية، هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، والغربية، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرصة أمام المتسابقين، وييسر مشاركتهم من مختلف المحافظات، ويضمن حسن تنظيم مراحل المنافسة.

يعد "دولة التلاوة" المشروع وطني يجسد رؤية الوزارة في ترسيخ مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع، وتجديد الريادة المصرية في فنون التلاوة والتجويد، واكتشاف المواهب القرآنية الواعدة ورعايتها في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك في ضوء الشراكة الممتدة بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وستوالي وزارة الأوقاف نشر مواعيد التصفيات وأماكنها بالمحافظات العشرة تباعًا، مع نشر أسماء المتسابقين وأماكن حضورهم ومواعيدها.

وزارة الأوقاف الأوقاف دولة التلاوة انطلاق الموسم الثاني لـ دولة التلاوة من رحاب السيدة نفيسة الأحد المقبل الموسم الثاني لدولة التلاوة

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