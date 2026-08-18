وزير الزراعة يوجه بسرعة حسم طلبات النواب وحل مشكلات المواطنين

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لاستقبال طلبات المواطنين وبحث المشكلات والشكاوى المقدمة منهم في مختلف المحافظات.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المستمر والبنّاء مع السلطة التشريعية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع ممثلي الشعب لسرعة التجاوب مع مطالبهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها السرعة في فحص وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين والمربين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه أعضاء البرلمان بغرفتيه كنقطة اتصال جوهرية ونبض حقيقي للشارع المصري.

وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مما يتطلب تكاتف كافة الجهود التنفيذية والتشريعية لتقديم الدعم الكامل للمزارعين وتسهيل الإجراءات أمامهم.

وشهد اللقاء استعراض مجموعة من الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتي تنوعت بين خدمات دعم مستلزمات الإنتاج، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات ذات النفع العام في مختلف المراكز والقرى، حيث وجه الوزير كافة القطاعات والهيئات المعنية داخل الوزارة بسرعة فحص المشكلات والطلبات المقدمة والبت فيها واتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لحلها.

وشدد وزير الزراعة على استمرار تنظيم هذه اللقاءات دوريًا لضمان المتابعة الميدانية الدقيقة لنتائج التوصيات، مؤكدًا أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة دائمًا أمام كافة المقترحات والمبادرات التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي والارتقاء بمسوى الخدمات المقدمة للمزارع المصري.