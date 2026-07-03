الجمال يتجدد.. انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف بدء التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة»؛ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 من محرم 1448هجرية، الموافق للخامس من يوليو 2026 ميلادية، بمحافظتي القاهرة (مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها) والشرقية (مسجد الفتح بالزقازيق) بالتزامن.

وتيسيرًا على المتسابقين، اعتمدت وزارة الأوقاف، إقامة التصفيات الأولية للموسم الثاني في عشر محافظات على مستوى الجمهورية، هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، والغربية، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرصة أمام المتسابقين، وييسر مشاركتهم من مختلف المحافظات، ويضمن حسن تنظيم مراحل المنافسة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن "دولة التلاوة" المشروع وطني يجسد رؤية الوزارة في ترسيخ مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع، وتجديد الريادة المصرية في فنون التلاوة والتجويد، واكتشاف المواهب القرآنية الواعدة ورعايتها في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك في ضوء الشراكة الممتدة بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن توالي الوزارة نشر مواعيد التصفيات وأماكنها بالمحافظات العشرة تباعًا، مع نشر أسماء المتسابقين وأماكن حضورهم ومواعيدها.