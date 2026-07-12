الموسيقار عمرو سليم يُحيي حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا أغسطس المقبل

يستعد الموسيقار عمرو سليم لإحياء حفل موسيقي يوم 3 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي 2026، تحت رعاية وإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو سليم خلال الحفل باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، إلى جانب عدد من المقطوعات التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني، في أمسية تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والطابع الشرقي المعاصر.

مسيرة عمرو سليم الفنية

بدأ شغف عمرو سليم بالموسيقى منذ طفولته، متأثرًا بعزف جدته على آلة العود. وبعد اكتشاف موهبته، التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، حيث كان شديد الارتباط بحصص الموسيقى، وبدأ رحلته بالعزف على آلة الأكورديون، قبل أن يتجه إلى البيانو بعد خمس سنوات. التحق بعد ذلك بمعهد ناصر للموسيقى العربية، وشارك من خلاله في العديد من المسابقات الموسيقية، ثم أسس عقب تخرجه أول فرقة موسيقية خاصة به، ضمت الدكتور عصمت نصار، وعاطف إمام، وعمرو فؤاد، وهشام محمد العربي، نجل الفنان محمد العربي الرقاق.

واهتمت الفرقة بإعادة توزيع عدد من الأغاني التراثية التي غابت عن الساحة، كما حصد عمرو سليم عدة تكريمات، من بينها تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية عام 2019، ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء عام 2021.