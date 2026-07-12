قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وداع المونديال .. السنغال تُطيح بمدربها وتفتح باب البحث عن بديل
«أليستر» يتقدّم بالهدف الأول لـ الأرجنتين أمام سويسرا في كأس العالم 2026
دعاء ليلة الزفاف وما ينبغي أن تفعله الزوجة ليلة البناء .. كلمتان من السُنة
الدرندلي: سعرنا زاد بعد إنجاز الفراعنة المونديالي .. وحسينا بفخر وفرحة الرئيس بمنتخبنا|فيديو
أغلى عيار ذهب في محلات الصاغة الآن
شريف عبدالفضيل: الأرجنتين الأقرب أمام سويسرا.. وحسام حسن صنع إنجازًا مع منتخب مصر
مدرب منتخب إنجلترا: التأهل أسعدنا .. لكن الأداء لا يرقى للطموحات
سماع عشرات الانفجارات في إيران .. والقيادة المركزية: قصفنا بتوجيه مباشر من ترامب
«فيفا» يحسم الجدل حول هدف التعادل بمباراة إنجلترا والنرويج
أعلى سعر دولار في البنوك الآن
تعرف على منافس إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026
تشكيل مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموسيقار عمرو سليم يُحيي حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا أغسطس المقبل

عمرو سليم
عمرو سليم
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعد الموسيقار عمرو سليم لإحياء حفل موسيقي يوم 3 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي 2026، تحت رعاية وإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو سليم خلال الحفل باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، إلى جانب عدد من المقطوعات التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني، في أمسية تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والطابع الشرقي المعاصر.

مسيرة عمرو سليم الفنية

بدأ شغف عمرو سليم بالموسيقى منذ طفولته، متأثرًا بعزف جدته على آلة العود. وبعد اكتشاف موهبته، التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، حيث كان شديد الارتباط بحصص الموسيقى، وبدأ رحلته بالعزف على آلة الأكورديون، قبل أن يتجه إلى البيانو بعد خمس سنوات. التحق بعد ذلك بمعهد ناصر للموسيقى العربية، وشارك من خلاله في العديد من المسابقات الموسيقية، ثم أسس عقب تخرجه أول فرقة موسيقية خاصة به، ضمت الدكتور عصمت نصار، وعاطف إمام، وعمرو فؤاد، وهشام محمد العربي، نجل الفنان محمد العربي الرقاق.

واهتمت الفرقة بإعادة توزيع عدد من الأغاني التراثية التي غابت عن الساحة، كما حصد عمرو سليم عدة تكريمات، من بينها تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية عام 2019، ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء عام 2021. 

مسيرة عمرو سليم الفنية عمرو سليم دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

إمام عاشور

عرض رسمي.. سيلتك الاستكتلندي يطلب ضم إمام عاشور من الأهلي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

منتخب مصر

مش هنشوفه تاني.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

حملات داخل المنوفية

ضبط 10 أطنان أدوية بيطرية ولحوم مجهولة المصدر في المنوفية | صور

جانب من اللقاء

بحضور نجوم الفن.. محافظ الدقهلية يشارك في حوار مفتوح ضمن المهرجان القومي للمسرح

جهود متنوعة

أخبار أسوان: المحافظ يستمع لمطالب المواطنين .. وفعاليات بشارع الفن.. وحملات بيطرية وورش عمل تشاورية

بالصور

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد