الرطوبة ترفع "المحسوسة" لـ 43 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، ليسوده طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الأحد



أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أن درجات الحرارة العتوقعة لتكون العظمى في القاهرة 35 درجه والمحسوسة 37، والوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجه والمحسوسة 34، وسجلت العظمى السواحل الشمالية الشرقية 32 والمحسوسة 35، وشمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.



أوضحت الهيئة، أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أضافت إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



ونوهت عن نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، بالإضافة إلى نشاط رياح على بعض شواطئ "السلوم-مطروح-العلمين-الإسكندرية-بلطيم-بورسعيد" مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.2 -2 متر.