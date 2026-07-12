الإمارات تعلن تصديها لتهديدات بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة فجر اليوم الأحد أنها تصدت لتهديدات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الأصوات التي سُمعت في جميع أنحاء البلاد كانت ناتجة عن عمليات جارية، وطلبت من السكان اتباع تعليمات السلطات.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، أن انفجارات هزت عدة مناطق في جنوب إيران، بما في ذلك مدينة كرمان التي تبعد حوالي 300 ميل عن الساحل.

ووقعت الانفجارات التي تم الإبلاغ عنها يوم الأحد بشكل رئيسي على طول الساحل الجنوبي لإيران ، بالقرب من مضيق هرمز.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة تشابهار الساحلية، القريبة من الحدود الإيرانية الباكستانية.