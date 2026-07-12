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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور نجوم الفن.. محافظ الدقهلية يشارك في حوار مفتوح ضمن المهرجان القومي للمسرح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى
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شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حوارًا فكريًا وفنيًا مفتوحًا مع الجمهور، أُقيم على مسرح محافظة الدقهلية ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك في إطار استضافة المحافظة للمهرجان للمرة الأولى بمدينة المنصورة.

حضر اللقاء الدكتور حسين المغربي، نائب محافظ الدقهلية، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، والفنانة صفاء أبو السعود، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والمسرح، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية، وجمهور من أبناء المحافظة ومحبي المسرح.

وشارك في الحوار كل من الفنانة سهير المرشدي، والفنان سامح الصريطي، والفنان أحمد وفيق، فيما أدار اللقاء الدكتور أحمد مجاهد، حيث ناقش المشاركون دور المسرح في بناء الوعي، وتعزيز الهوية الثقافية، واكتشاف المواهب، وترسيخ التواصل المباشر بين الفنان والجمهور.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين نجوم المسرح والحضور، وتناول أهمية تقديم العروض والفعاليات الثقافية خارج العاصمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور، وإعادة المسرح إلى مكانته بوصفه منبرًا للفكر والإبداع وصناعة الوعي.

وأكد محافظ الدقهلية أن استضافة المحافظة للمهرجان القومي للمسرح المصري تأتي ضمن رؤية متكاملة لإحياء الحركة الثقافية والفنية، وإعادة مدينة المنصورة إلى مكانتها كقلعة للفنون ومنارة للإبداع، مشيرًا إلى أن أبناء الدقهلية يتمتعون بوعي ثقافي كبير وشغف حقيقي بالمسرح والفنون.

وأضاف مرزوق أن تنظيم مثل هذه اللقاءات المفتوحة يمثل فرصة مهمة لمد جسور التواصل بين رموز الفن والجمهور، ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الأنشطة والمبادرات التي تسهم في بناء الإنسان ونشر الثقافة الراقية.

واختُتم اللقاء وسط تفاعل واسع من الجمهور، الذي طرح العديد من الأسئلة والمداخلات، في مشهد عكس نجاح المهرجان في تحويل مدينة المنصورة إلى مساحة مفتوحة للحوار والإبداع والتواصل الثقافي.

الدقهليه محافظه حوار مسرح

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بحضور نجوم الفن.. محافظ الدقهلية يشارك في حوار مفتوح ضمن المهرجان القومي للمسرح

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