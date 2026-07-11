سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-7-2026 في السوق المحلي

استقر سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 11-7-2027 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم

وأظهر سعر الريال السعودي أمام الجنيه استقرارا داخل البنوك منذ آخر يوم عمل له منذ الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.21 جنيها للشراء و 13.25 جنيها للبيع .

أقل سعر ريال سعودي

بلغ أقل سعر ريال سعودي 12.8 جنيها للشراء و 12.26 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وسجل ثاني أقل سعر ريال سعودي 12.9 جنيها للشراء و 13.25 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.

وتراوح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.03 و 13.11 جنيها للشراء و 13.38 جنيها في بنوك " سايب، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي الدولي".

وتراوح سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.13 و 13.18 جنيها للشراء و 13.24 و 13.27 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، كريدي .أجريكول، ميد بنك، الإسكندرية، أبوظبي الأول، فيصل افسلامي، قناة السويس، البركة".

الريال السعودي في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في معظم البنوك 13.18 و 13.21 جنيها للشراء و 13.26 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي ".

أعلي سعر ريال سعودي

وبلغ أعلي سعر ريال سعودي 13.24 جنيها للشراء و 13.26 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر ريال سعودي 13.22 جنيها للشراء و 13.27 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، نكست،HSBC".