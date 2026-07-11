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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-7-2026 في السوق المحلي

الريال السعودي
الريال السعودي
محمد يحيي
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استقر سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 11-7-2027 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم

وأظهر سعر الريال السعودي أمام الجنيه استقرارا داخل البنوك منذ آخر يوم عمل له منذ الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.21 جنيها للشراء و 13.25 جنيها للبيع .

أقل سعر ريال سعودي

بلغ أقل سعر ريال سعودي 12.8 جنيها للشراء و 12.26 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وسجل ثاني أقل سعر ريال سعودي 12.9 جنيها للشراء و 13.25 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.

سعر الريال السعودي

وتراوح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.03 و 13.11 جنيها للشراء و 13.38 جنيها في بنوك " سايب، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي الدولي".

وتراوح سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.13 و 13.18 جنيها للشراء و 13.24 و 13.27 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، كريدي .أجريكول، ميد بنك، الإسكندرية، أبوظبي الأول، فيصل افسلامي، قناة السويس، البركة".

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

الريال السعودي في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في معظم البنوك 13.18 و 13.21 جنيها للشراء و 13.26 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي ".

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه

أعلي سعر ريال سعودي

وبلغ أعلي سعر ريال سعودي 13.24 جنيها للشراء و 13.26 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر ريال سعودي 13.22 جنيها للشراء و 13.27 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، نكست،HSBC".

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